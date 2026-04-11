Conférence La Résilience Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Conférence La Résilience Chéray Saint-Georges-d’Oléron vendredi 17 avril 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Conférence La Résilience
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Une conférence accessible à tous pour découvrir la résilience, comprendre comment surmonter les épreuves de la vie et explorer les ressources qui permettent de se reconstruire et d’avancer. Inscription au 05 46 75 50 14
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
A conference accessible to all to discover resilience, understand how to overcome life?s trials and explore the resources that enable us to rebuild and move forward. Registration on 05 46 75 50 14
L’événement Conférence La Résilience Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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