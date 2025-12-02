Conférence: La Résistance à Brive Souillac
Le 15 août 1944, Brive-la-Gaillarde se libère de l’occupant allemand grâce à ses propres forces de résistance
Pour parvenir à cette réédition historique, des hommes et des femmes ont œuvré en secret, au péril de leur vie
Par François David
Le verre de l’amitié sera offert par le Rotary Club
English :
On August 15, 1944, Brive-la-Gaillarde was liberated from German occupation by its own resistance forces
To achieve this historic reissue, men and women worked in secret, risking their lives
By François David
A glass of friendship will be offered by the Rotary Club
