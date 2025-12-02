Conférence: La Résistance à Brive Souillac

Conférence: La Résistance à Brive

Le 15 août 1944, Brive-la-Gaillarde se libère de l’occupant allemand grâce à ses propres forces de résistance

Pour parvenir à cette réédition historique, des hommes et des femmes ont œuvré en secret, au péril de leur vie

Par François David

Le verre de l’amitié sera offert par le Rotary Club

English :

On August 15, 1944, Brive-la-Gaillarde was liberated from German occupation by its own resistance forces

To achieve this historic reissue, men and women worked in secret, risking their lives

By François David

A glass of friendship will be offered by the Rotary Club

