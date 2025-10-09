Conférence La Résistance dans l’Indre La Châtre
Conférence La Résistance dans l’Indre La Châtre jeudi 9 octobre 2025.
Conférence La Résistance dans l’Indre
Rue Jean Pacton La Châtre Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
La Bibliothèque intercommunale de La Châtre vous invite à une soirée consacrée à l’histoire de la Résistance locale autour de l’ouvrage de Bruno Mascle « L’Indre, été 1944 ».
La Bibliothèque intercommunale de La Châtre vous invite à une soirée consacrée à l’histoire de la Résistance locale autour de l’ouvrage de Bruno Mascle « L’Indre, été 1944 ».
En complément, Michel Blin, maire de Montgivray mettra à disposition une partie de ses collections consacrées à la Résistance dans notre département durant la Seconde guerre Mondiale. 3 .
Rue Jean Pacton La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 41 33
English :
The La Châtre Intercommunal Library invites you to an evening devoted to the history of the local Resistance, based on Bruno Mascle’s book « L’Indre, été 1944 ».
German :
Die interkommunale Bibliothek von La Châtre lädt Sie zu einem Abend ein, der der Geschichte des lokalen Widerstands gewidmet ist und sich um das Werk von Bruno Mascle « L’Indre, été 1944 » dreht.
Italiano :
La Biblioteca intercomunale La Châtre vi invita a una serata dedicata alla storia della Resistenza locale, basata sul libro di Bruno Mascle « L’Indre, été 1944 ».
Espanol :
La Biblioteca Intercomunal La Châtre le invita a una velada dedicada a la historia de la Resistencia local, basada en el libro de Bruno Mascle « L’Indre, été 1944 ».
L’événement Conférence La Résistance dans l’Indre La Châtre a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Pays de George Sand