Conférence La Résistance en Sud Saintonge Chatenet
Conférence La Résistance en Sud Saintonge Chatenet dimanche 9 novembre 2025.
Conférence La Résistance en Sud Saintonge
Salle des fêtes de La Sévigne Chatenet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Conférence La Résistance en Sud Saintonge de Christophe Métreau, guide conférencier
.
Salle des fêtes de La Sévigne Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 98 84 97 cultureanimationmlg@gmail.com
English :
Conference on La Résistance en Sud Saintonge by Christophe Métreau, guide and lecturer
German :
Vortrag La Résistance en Sud Saintonge von Christophe Métreau, guide conférencier
Italiano :
Conferenza sulla Resistenza nel Sud di Saintonge di Christophe Métreau, guida della conferenza
Espanol :
Conferencia sobre la Resistencia en Saintonge Sur por Christophe Métreau, guía de la conferencia
L’événement Conférence La Résistance en Sud Saintonge Chatenet a été mis à jour le 2025-10-22 par Offices de Tourisme de Jonzac