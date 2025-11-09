Conférence La Résistance en Sud Saintonge Chatenet

Salle des fêtes de La Sévigne Chatenet Charente-Maritime

Début : 2025-11-09 15:00:00

Conférence La Résistance en Sud Saintonge de Christophe Métreau, guide conférencier

.

Salle des fêtes de La Sévigne Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 98 84 97 cultureanimationmlg@gmail.com

English :

Conference on La Résistance en Sud Saintonge by Christophe Métreau, guide and lecturer

German :

Vortrag La Résistance en Sud Saintonge von Christophe Métreau, guide conférencier

Italiano :

Conferenza sulla Resistenza nel Sud di Saintonge di Christophe Métreau, guida della conferenza

Espanol :

Conferencia sobre la Resistencia en Saintonge Sur por Christophe Métreau, guía de la conferencia

