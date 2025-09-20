Conférence « La restauration de l’Eglise de Varenne-l’Arconce, un chantier monumental » Place de l’Église Varenne-l’Arconce

2025-09-20 20:00:00

Au sein du Charolais-Brionnais, huit sites se sont engagés dans la candidature de Cluny et des Sites Clunisiens au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ils vous proposent en 2025 un cycle de conférences grand public les Causeries Clunisiennes en Charolais-Brionnais. A travers ces rencontres, les sites entendent transmettre au plus grand nombre l’omniprésence de l’héritage clunisien et ses multiples facettes.

A Varenne-l’Arconce, découvrez le chantier monumental de restauration qui, en deux ans, a redonné toute sa splendeur à l’église romane Saint-Pierre-aux-Liens. Mihran Amtablian, ancien président de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Varenne-l’Arconce (ASEVA), vous expliquera toutes les étapes de ce projet, de sa genèse lorsque l’édifice était en péril, à l’inauguration des travaux en Juin 2025. .

