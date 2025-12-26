Conférence La restauration des oeuvres du musée, Place du Docteur Esquirol Agen

Conférence La restauration des oeuvres du musée

Place du Docteur Esquirol Mairie d’Agen Salle des Illustres Agen Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Laetitia Desvois, conservatrice-restauratrice de peintures indépendante, présentera les traitements qu’elle a réalisés sur un ensemble de dix œuvres du XVIIIe siècle appartenant aux collections d’Agen et réunies pour cet évènement. Elle reviendra sur les objectifs de ses interventions, la déontologie qui encadre cette discipline, ainsi que sur les différentes étapes mises en œuvre pour assurer la conservation des peintures et restituer leur lisibilité.

Avec Laetitia Desvois, restauratrice. .

Place du Docteur Esquirol Mairie d’Agen Salle des Illustres Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee.com@agglo-agen.fr

English : Conférence La restauration des oeuvres du musée

Exhibition French Lights, from the court of Versailles to Agen.

Laetitia Desvois, independent curator-restorer of paintings, will present the treatments she has carried out on a set of ten 18th-century works from the Agen collections, brought together for this event.

