Conférence « La restauration des vitraux de la Cathédrale » au Musée d'Art et d'Archéologie de Senlis
samedi 11 octobre 2025.

Place du Parvis Notre-Dame Senlis Oise

Début : 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

L’Atelier MurAnèse, spécialisé dans la restauration de vitraux patrimoniaux, viendra vous présenter leur travail de récolement et conservation de vitraux stockés dans les tribunes de la cathédrale.

En 2023, la Ville a entamé une opération de conservation de vitraux stockés dans les tribunes de la cathédrale. L’Atelier MurAnèse, spécialisé dans la restauration de vitraux patrimoniaux, est intervenu pour faire l’inventaire et restaurer ces vitraux en vue d’une meilleure conservation et connaissance. C’est ce travail qu’Emma Groult, conservatrice restauratrice de vitraux et directrice de l’Atelier MurAnèse viendra vous présenter.

Entrée libre, réservation conseillée musees@ville-senlis.fr / 03.44.24.86.72

Place du Parvis Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

