Conférence « La restauration intérieure de la collégiale d’Appoigny » Bibliothèque municipale Appoigny

Conférence « La restauration intérieure de la collégiale d’Appoigny » Vendredi 19 septembre, 18h00 Bibliothèque municipale Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à une conférence sur la restauration intérieure de la collégiale d’Appoigny, par Raymond Dhélin, avec l’association culturelle des Amis de la Collégiale d’Appoigny.

Bibliothèque municipale 2 rue du Four à Ban, 89380 Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 53 03 17 https://opac-x-bibliothequeappoigny.biblix.net/accueil https://www.facebook.com/profile.php?id=100080621776349 Stationnement, accès et lieu adapté aux personnes à mobilité réduite. Accessible par la ligne 5 des bus auxerrois.

© Association culturelle des Amis de la Collégiale d’Appoigny