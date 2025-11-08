Conférence « La Révélation des Templiers » Troyes

Conférence « La Révélation des Templiers » Troyes samedi 8 novembre 2025.

Conférence « La Révélation des Templiers »

Centre des congrès de l’Aube Troyes Aube

Tarif : 28 – 28 – 28 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Plongez dans l’univers fascinant des Templiers à travers les visions de Patricia Darré, médium et auteure à succès, et les recherches passionnantes de Jean-Patrick Pourtal, expert des énigmes historiques.



Une soirée hors du temps, pour explorer les liens entre Histoire et Invisible.

>> Séance de dédicaces après la conférence !



Accès sur inscription places disponibles sur incem.fr



Une rencontre pour celles et ceux en quête de sens, de réponses… et de lumière. .

Centre des congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 83 56 39 15 contact@incem.fr

