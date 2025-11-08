Conférence « La Révélation des Templiers » Troyes
Conférence « La Révélation des Templiers » Troyes samedi 8 novembre 2025.
Conférence « La Révélation des Templiers »
Centre des congrès de l’Aube Troyes Aube
Début : 2025-11-08 17:30:00
Plongez dans l’univers fascinant des Templiers à travers les visions de Patricia Darré, médium et auteure à succès, et les recherches passionnantes de Jean-Patrick Pourtal, expert des énigmes historiques.
Une soirée hors du temps, pour explorer les liens entre Histoire et Invisible.
>> Séance de dédicaces après la conférence !
Accès sur inscription places disponibles sur incem.fr
Une rencontre pour celles et ceux en quête de sens, de réponses… et de lumière. .
Centre des congrès de l'Aube Troyes 10000 Aube Grand Est
