Conférence « La révolte des femmes d’Anguignier »
4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre
L’Aspharesd vous propose une conférence avec pour thème »
« La révolte des femmes d’Anguignier. »
4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr
English :
Aspharesd invites you to a conference on the theme »
« The revolt of the women of Anguignier. »
German :
Aspharesd bietet Ihnen eine Konferenz mit dem Thema »
« Der Aufstand der Frauen von Anguignier »
Italiano :
L’Aspharesd vi invita a una conferenza sul tema « La rivolta delle donne di Anguignier »
« La rivolta delle donne di Anguignier »
Espanol :
Aspharesd le invita a una conferencia sobre el tema de
« La revuelta de las mujeres de Anguignier »
