Conférence « La révolte des femmes d'Anguignier » Éguzon-Chantôme vendredi 21 novembre 2025.

4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

18:00:00

2025-11-21

L'Aspharesd vous propose une conférence avec pour thème

« La révolte des femmes d’Anguignier. »

aspharesd@free.fr

English :

Aspharesd invites you to a conference on the theme »

« The revolt of the women of Anguignier. »

German :

Aspharesd bietet Ihnen eine Konferenz mit dem Thema »

« Der Aufstand der Frauen von Anguignier »

Italiano :

L’Aspharesd vi invita a una conferenza sul tema « La rivolta delle donne di Anguignier »

« La rivolta delle donne di Anguignier »

Espanol :

Aspharesd le invita a una conferencia sobre el tema de

« La revuelta de las mujeres de Anguignier »

