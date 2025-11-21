Conférence « La révolte des femmes d’Anguignier » Éguzon-Chantôme

Conférence « La révolte des femmes d’Anguignier »

4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21

2025-11-21

L’Aspharesd vous propose une conférence avec pour thème  »
« La révolte des femmes d’Anguignier. »
4 Ter Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire   aspharesd@free.fr

English :

Aspharesd invites you to a conference on the theme  »
« The revolt of the women of Anguignier. »

German :

Aspharesd bietet Ihnen eine Konferenz mit dem Thema  »
« Der Aufstand der Frauen von Anguignier »

Italiano :

L’Aspharesd vi invita a una conferenza sul tema « La rivolta delle donne di Anguignier »
« La rivolta delle donne di Anguignier »

Espanol :

Aspharesd le invita a una conferencia sobre el tema de
« La revuelta de las mujeres de Anguignier »

