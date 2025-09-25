Conférence Agriculture, santé et environnement RISCLE Riscle

Conférence Agriculture, santé et environnement

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Début : 2025-11-27 20:30:00

2025-11-27

Une seule santé pour les êtres vivants et les écosystèmes.

Conférence proposée par Frédéric Wallet, chercheur à l’Institut National de Recherche Agronomique INRAE

L’agriculture est au cœur des enjeux de santé et d’environnement.

Frédéric Wallet propose de repenser nos modèles alimentaires et agricoles comment la manière de nourrir les animaux et de cultiver nos légumes influence-t-elle la santé humaine, ainsi que la préservation ou la dégradation de notre environnement ?

Au-delà du label biologique, on parlera d’agriculture régénérative

Pratiques agricoles favorisant la séquestration du carbone,

Protection de la santé des sols et soutien à la biodiversité,

Contribution à la préservation des paysages et des écosystèmes,

Cet échange mettra en lumière une vision globale comment produire autrement, pour nourrir durablement la planète tout en préservant la santé des populations ?

De juin à novembre 2025, de nombreux rendez-vous autour de la santé environnementale seront proposés par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour avec les médiathèques communautaires d’Aire sur l’Adour, de Riscle et du Houga, et la Maison des familles et des 1000 premiers jours. Au programme, conférences, ateliers, rando verte, expositions, ciné-débats…

English :

A single health for living beings and ecosystems.

Lecture by Frédéric Wallet, researcher at the Institut National de Recherche Agronomique INRAE

Agriculture is at the heart of health and environmental issues.

Frédéric Wallet proposes to rethink our food and farming models: how does the way we feed animals and grow our vegetables influence human health, as well as the preservation or degradation of our environment?

Beyond the organic label, we’ll be talking about regenerative agriculture:

Farming practices that promote carbon sequestration,

Protecting soil health and supporting biodiversity,

Contributing to the preservation of landscapes and ecosystems,

This exchange will highlight a global vision: how can we produce differently, to feed the planet sustainably while preserving people’s health?

From June to November 2025, the Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour will be organizing a series of events around environmental health, in conjunction with the community media libraries of Aire sur l’Adour, Riscle and Le Houga, and the Maison des familles et des 1000 premiers jours. On the program: conferences, workshops, green hikes, exhibitions, film debates…

German :

Eine einzige Gesundheit für alle Lebewesen und Ökosysteme.

Vortrag von Frédéric Wallet, Forscher am Nationalen Institut für Agrarforschung INRAE

Die Landwirtschaft steht im Zentrum der Herausforderungen für Gesundheit und Umwelt.

Frédéric Wallet schlägt vor, unsere Ernährungs- und Landwirtschaftsmodelle zu überdenken: Wie wirkt sich die Art und Weise, wie wir Tiere füttern und Gemüse anbauen, auf die menschliche Gesundheit und die Erhaltung oder Verschlechterung unserer Umwelt aus?

Jenseits des Biosiegels soll von regenerativer Landwirtschaft gesprochen werden

Landwirtschaftliche Praktiken, die die Kohlenstoffsequestrierung fördern,

Schutz der Bodengesundheit und Unterstützung der Biodiversität,

Beitrag zur Erhaltung von Landschaften und Ökosystemen,

Dieser Austausch wird eine globale Vision beleuchten: Wie kann man anders produzieren, um den Planeten nachhaltig zu ernähren und gleichzeitig die Gesundheit der Menschen zu schützen?

Von Juni bis November 2025 werden von der Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour in Zusammenarbeit mit den Mediatheken der Gemeinden Aire sur l’Adour, Riscle und Le Houga sowie dem Maison des familles et des 1000 premiers jours zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Umweltgesundheit angeboten. Auf dem Programm stehen Vorträge, Workshops, eine grüne Wanderung, Ausstellungen, Filmgespräche…

Italiano :

Un’unica salute per gli esseri viventi e gli ecosistemi.

Conferenza di Frédéric Wallet, ricercatore presso l’Institut National de Recherche Agronomique INRAE

L’agricoltura è al centro delle questioni sanitarie e ambientali.

Frédéric Wallet propone di ripensare i nostri modelli alimentari e agricoli: in che modo il modo in cui nutriamo i nostri animali e coltiviamo i nostri ortaggi influenza la salute umana e la conservazione o il degrado del nostro ambiente?

Al di là dell’etichetta biologica, parleremo di agricoltura rigenerativa:

Pratiche agricole che incoraggiano il sequestro del carbonio,

Proteggere la salute del suolo e sostenere la biodiversità,

Contribuire alla conservazione di paesaggi ed ecosistemi,

Questo scambio metterà in luce una visione globale: come possiamo produrre in modo diverso, per nutrire il pianeta in modo sostenibile e preservare la salute delle persone?

Da giugno a novembre 2025, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour organizzerà una serie di eventi sulla salute ambientale, in collaborazione con le mediateche comunitarie di Aire sur l’Adour, Riscle e Le Houga e la Maison des familles et des 1000 premiers jours. In programma: conferenze, laboratori, passeggiate ecologiche, mostre, dibattiti cinematografici, ecc.

Espanol :

Una salud única para los seres vivos y los ecosistemas.

Conferencia de Frédéric Wallet, investigador del Institut National de Recherche Agronomique INRAE

La agricultura está en el centro de las cuestiones sanitarias y medioambientales.

Frédéric Wallet propone repensar nuestros modelos alimentarios y agrícolas: ¿cómo influye la forma en que alimentamos a los animales y cultivamos nuestros vegetales en la salud humana y en la preservación o degradación de nuestro medio ambiente?

Más allá de la etiqueta ecológica, hablaremos de agricultura regenerativa:

Prácticas agrícolas que fomentan el secuestro de carbono,

Protegiendo la salud del suelo y apoyando la biodiversidad,

Contribuyendo a la preservación de paisajes y ecosistemas,

Este intercambio pondrá de relieve una visión global: ¿cómo podemos producir de forma diferente, para alimentar el planeta de manera sostenible preservando al mismo tiempo la salud de las personas?

De junio a noviembre de 2025, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour organizará una serie de actos en torno a la salud medioambiental, en colaboración con las mediatecas comunitarias de Aire sur l’Adour, Riscle y Le Houga, y la Maison des familles et des 1000 premiers jours. En el programa: conferencias, talleres, paseos ecológicos, exposiciones, cine-debates, etc.

