Conférence La Révolution et ses mythes Espace Philippe Auguste Vernon

Conférence La Révolution et ses mythes

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

En écrivant le récit de son histoire, la Révolution n’a pas seulement donné du rêve aux Français, elle a cherché les fondements de sa légitimité dans la geste de ses origines. Elle a placé si haut ses idéaux qu’elle a senti le besoin de montrer toujours la “terre promise” à l’horizon de ses conquêtes. Par leur vertige même, la souveraineté du peuple, la proclamation de la république, la décapitation du roi ont été autant de raisons à l’exaltation des pouvoirs tout neufs d’un régime qui enterre mille ans de monarchie. Il fallait les rendre visibles. Il fallait des mythes.

Présentation du conférencier

Emmanuel de Waresquiel est un historien dont les travaux font autorité. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment sur la Révolution, l’Empire et la Restauration, ainsi que des biographies (Fouché, Talleyrand, Madame du Barry…), des essais et des souvenirs. Depuis 2025, il est membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. Il nous fait l’honneur de revenir pour une nouvelle conférence qui, comme la précédente, se fera sous la forme d’un dialogue avec Gérard Gengembre. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

