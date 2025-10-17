Conférence La Rochelle à travers l’objectif, les premiers pas d ela photographie (1840-1920) Archives Municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Archives Municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Les archives présentent la conférence La Rochelle à travers l’objectif, les premiers pas de la photographie (1840-1920) .

Archives Municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr

English : Conference La Rochelle à travers l’objectif, les premiers pas d ela photographie (1840-1920)

In two sessions, this workshop teaches the basics of genealogical research and gives you the keys to discovering your ancestors.

German : Konferenz La Rochelle à travers l’objectif, les premiers pas d ela photographie (1840-1920)

In zwei Sitzungen vermittelt dieser Workshop die Grundlagen der Familienforschung und gibt Ihnen den Schlüssel, um sich auf die Entdeckung Ihrer Vorfahren zu begeben.

Italiano :

Gli archivi presentano una conferenza dal titolo La Rochelle attraverso l’obiettivo, i primi passi della fotografia (1840-1920) .

Espanol : Conferencia La Rochelle à travers l’objectif, les premiers pas d ela photographie (1840-1920)

En dos sesiones, este taller le ofrece los fundamentos de la investigación genealógica y las claves para descubrir a sus antepasados.

