Conférence La route du sel Verges
Conférence La route du sel Verges dimanche 27 septembre 2026.
Conférence La route du sel
Château Verges Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Par Eric Mottier .
Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@gmail.com
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English : Conférence La route du sel
L’événement Conférence La route du sel Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION