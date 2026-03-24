Conférence La route du sel Verges

Conférence La route du sel Verges dimanche 27 septembre 2026.

Conférence La route du sel

Château Verges Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Par Eric Mottier   .

Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46  les.castellins@gmail.com

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English : Conférence La route du sel

L’événement Conférence La route du sel Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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