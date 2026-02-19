CONFÉRENCE LA RUCHE DU MIDI, PARCOURS TOURMENTÉ D’UNE ENTREPRISE BITERROISE À TRAVERS LA SECONDE GUERRE MONDIALE Montpellier

CONFÉRENCE LA RUCHE DU MIDI, PARCOURS TOURMENTÉ D’UNE ENTREPRISE BITERROISE À TRAVERS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Archives départementales Montpellier Hérault

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Fondée à Béziers à la fin du XIXe siècle sur le modèle émergent des maisons d’alimentation à succursales multiples, la Ruche du Midi étend bientôt son emprise au-delà de l’Hérault. Mais les vicissitudes de la Seconde Guerre mondiale plongent finalement l’entreprise biterroise dans le déclin.

Solène Michon, cheffe de projets expositions et recherches historiques aux Archives départementales de l’Hérault

En lien avec l’exposition Vivre la guerre en Hérault, 1939-1945 présentée à Pierresvives du 20 novembre 2025 au 9 mai 2026.

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

