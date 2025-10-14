Conférence : La rue des Immeubles-Industriels du 11e arrondissement Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris

À la fin du Second Empire, les artisans du faubourg Saint-Antoine sont confrontés à une grave crise économique. Trop chers, les meubles qu’ils produisent se vendent de plus en plus mal. C’est alors que l’industriel Jean-François Cail a l’idée de repenser complètement l’organisation du travail et le mode de production. Il confie à l’architecte Emile Leménil le soin de construire une rue d’ateliers modernes, fortement mécanisés, alimentés par une centrale à vapeur commune, et accompagnés de logements familiaux.

Cette conférence retracera la genèse de ce projet révolutionnaire, ses ambitions économiques, sociales, politiques et urbanistiques. Elle évoquera la vie quotidienne des premiers artisans et des premiers habitants de la rue des Immeubles-Industriels.

par Hervé DEGUINE, historien de formation, journaliste et auteur de deux ouvrages sur le rue des Immeubles-Industriels.

Dans le cadre des Mardis de l’Histoire proposés par la Ville de Paris, consacrés en 2025 à la « Fabrique parisienne parisienne, industries, artisanat et métiers d’art », Histoire et Mémoire du 11e arrondissement propose une conférence inédite.

Le mardi 14 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Inscriptions ouvertes à partir du 30 septembre

Public jeunes et adultes.

Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris

histoireetmemoire11@gmail.com