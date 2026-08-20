Conférence: La SACM à Jungholtz, Salle polyvalente, Jungholtz

Informations pratiques

Conférence: La SACM à Jungholtz Vendredi 18 septembre, 20h00 Salle polyvalente Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Conférence autour de l’histoire de l’usine Latscha à Jungholtz qui était à l’origine une entreprise de construction mécanique fabriquant des pièces détachées de machines à filer et à tisser (ailettes, broches, etc).

Gratuit, sans inscription.

Salle polyvalente rue Henri Latscha 68500 Jungholtz Jungholtz 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Conférence autour de l’histoire de l’usine Latscha à Jungholtz qui était à l’origine une entreprise de constructions mécaniques fabricant des pièces détachées de machines à filer et à tisser broches,…

©Bertrand Risacher