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AGENDA · Jungholtz

Conférence: La SACM à Jungholtz, Salle polyvalente, Jungholtz

vendredi 18 septembre 2026 · Salle polyvalente · Jungholtz

Conférence: La SACM à Jungholtz, Salle polyvalente, Jungholtz

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
rue Henri Latscha 68500 Jungholtz
Ville
68500 Jungholtz
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Conférence: La SACM à Jungholtz Vendredi 18 septembre, 20h00 Salle polyvalente Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Conférence autour de l’histoire de l’usine Latscha à Jungholtz qui était à l’origine une entreprise de construction mécanique fabriquant des pièces détachées de machines à filer et à tisser (ailettes, broches, etc).
Gratuit, sans inscription.

Salle polyvalente rue Henri Latscha 68500 Jungholtz Jungholtz 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Conférence autour de l’histoire de l’usine Latscha à Jungholtz qui était à l’origine une entreprise de constructions mécaniques fabricant des pièces détachées de machines à filer et à tisser broches,…

©Bertrand Risacher