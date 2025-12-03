Conférence la Saga des La Rochefoucauld salle des fêtes ou salle polyvalente Bunzac

salle des fêtes ou salle polyvalente 4 place de la mairie Bunzac Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

L’Université de Pays accueille Florent GAILLARD pour parler de l’histoire de la Famille La Rochefoucauld de l’an 1000 à nos jours.

salle des fêtes ou salle polyvalente 4 place de la mairie Bunzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@universite-pays.org

English :

The Université de Pays welcomes Florent GAILLARD to talk about the history of the La Rochefoucauld family from the year 1000 to the present day.

German :

Die Université de Pays empfängt Florent GAILLARD, um über die Geschichte der Familie La Rochefoucauld vom Jahr 1000 bis heute zu sprechen.

Italiano :

L’Université de Pays accoglie Florent GAILLARD per parlare della storia della famiglia La Rochefoucauld dall’anno 1000 ai giorni nostri.

Espanol :

La Université de Pays recibe a Florent GAILLARD para hablar de la historia de la familia La Rochefoucauld desde el año 1000 hasta nuestros días.

