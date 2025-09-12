CONFERENCE: LA SAGRADA FAMILIA, UN CHANTIER ETERNEL ? Rivesaltes
CONFERENCE: LA SAGRADA FAMILIA, UN CHANTIER ETERNEL ? Rivesaltes vendredi 16 janvier 2026.
CONFERENCE: LA SAGRADA FAMILIA, UN CHANTIER ETERNEL ?
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Conférence présentée par Alexandre Charrett-Dykes, docteur en histoire de l’art, spécialiste de l’architecture religieuse.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Lecture presented by Alexandre Charrett-Dykes, PhD in art history, specialist in religious architecture.
German :
Vortrag präsentiert von Alexandre Charrett-Dykes, Doktor der Kunstgeschichte, Spezialist für religiöse Architektur.
Italiano :
Conferenza presentata da Alexandre Charrett-Dykes, dottore in Storia dell’arte, specialista in architettura religiosa.
Espanol :
Conferencia presentada por Alexandre Charrett-Dykes, Doctor en Historia del Arte, especialista en arquitectura religiosa.
