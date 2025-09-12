CONFERENCE: LA SAGRADA FAMILIA, UN CHANTIER ETERNEL ? Rivesaltes

vendredi 16 janvier 2026.

CONFERENCE: LA SAGRADA FAMILIA, UN CHANTIER ETERNEL ?

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

18:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Conférence présentée par Alexandre Charrett-Dykes, docteur en histoire de l’art, spécialiste de l’architecture religieuse.

7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English:

Lecture presented by Alexandre Charrett-Dykes, PhD in art history, specialist in religious architecture.

German:

Vortrag präsentiert von Alexandre Charrett-Dykes, Doktor der Kunstgeschichte, Spezialist für religiöse Architektur.

Italiano:

Conferenza presentata da Alexandre Charrett-Dykes, dottore in Storia dell’arte, specialista in architettura religiosa.

Espanol:

Conferencia presentada por Alexandre Charrett-Dykes, Doctor en Historia del Arte, especialista en arquitectura religiosa.

