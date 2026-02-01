Conférence La Saline de Soultz-sous-Forêts Kutzenhausen

Conférence La Saline de Soultz-sous-Forêts

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Explorez le passé de la Saline de Soultz-sous-Forêts, en compagnie de Jean-Laurent Vonau, historien et président d’honneur des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt.

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

Explore the past of the Soultz-sous-Forêts saltworks, in the company of Jean-Laurent Vonau, historian and Honorary President of the Friends of the Maison Rurale de l?Outre-Forêt.

