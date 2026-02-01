Conférence La Saline de Soultz-sous-Forêts Kutzenhausen
Conférence La Saline de Soultz-sous-Forêts Kutzenhausen dimanche 15 février 2026.
Conférence La Saline de Soultz-sous-Forêts
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Explorez le passé de la Saline de Soultz-sous-Forêts, en compagnie de Jean-Laurent Vonau, historien et président d’honneur des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt.
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
English :
Explore the past of the Soultz-sous-Forêts saltworks, in the company of Jean-Laurent Vonau, historian and Honorary President of the Friends of the Maison Rurale de l?Outre-Forêt.
