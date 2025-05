CONFÉRENCE – La Salvetat-sur-Agout, 16 mai 2025 07:00, La Salvetat-sur-Agout.

Hérault

CONFÉRENCE Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

L’énigme Socrate venez (re)découvrir le personnage historique et sa pensée par Christian Pastre, écrivain et chercheur.

.

Clos du gué

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

English :

The Socrates enigma: (re)discover the historical figure and his thought by writer and researcher Christian Pastre.

German :

Das Sokrates-Rätsel: Entdecken Sie die historische Figur und ihr Denken (wieder) von Christian Pastre, Schriftsteller und Forscher.

Italiano :

L’enigma Socrate: vieni a (ri)scoprire la figura storica e il suo pensiero di Christian Pastre, scrittore e ricercatore.

Espanol :

El enigma de Sócrates: venga a (re)descubrir la figura histórica y su pensamiento por Christian Pastre, escritor e investigador.

L’événement CONFÉRENCE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-04-30 par 34 ADT34