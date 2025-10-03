Conférence La santé des femmes à Lambaréné Kaysersberg Vignoble

Conférence La santé des femmes à Lambaréné Kaysersberg Vignoble vendredi 3 octobre 2025.

Conférence La santé des femmes à Lambaréné

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Conférence sur l’évolution du traitement de la santé des femmes à Lambaréné depuis la création des hôpitaux par le Dr Schweitzer jusqu’à nos jours.

Dans le cadre d’Octobre rose, le centre Schweitzer vous propose une conférence de Damien Mougin l’occasion de porter un regard sur l’approche novatrice de la prise en compte de la santé des femmes à Lambaréné.

1927 Albert Schweitzer construit son troisième hôpital au cœur de la forêt vierge. Déjà figurent dans les plans une maternité et une pouponnière. L’engagement d’Hélène Schweitzer en faveur des femmes dés le début du XXe siècle a-t-il contribué à cette vision de la conception du village Hôpital ?

Au fil des années, les femmes des villages de la Vallée de l’Ogooué savent que l’Hôpital est le lieu où l’on soigne mais aussi le lieu où on les soigne. Aujourd’hui c’est toujours le cas, la maternité voit naître chaque année quelques 1000 enfants, le service de gynécologie prend en charge les femmes qui le nécessitent. La santé communautaire et la protection maternelle et infantile, qui se déplacent dans les villages, ont une fonction de médecine préventive et curative. Des programmes novateurs ont commencé à voir le jour au début des années 2000 et se poursuivent aujourd’hui. Les plus récents concernent le dépistage et le traitement des cancers féminins.

0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

English :

Conference on the evolution of women’s health care in Lambaréné from the creation of the hospitals by Dr. Schweitzer to the present day.

German :

Vortrag über die Entwicklung der Gesundheitsversorgung von Frauen in Lambaréné seit der Gründung der Krankenhäuser durch Dr. Schweitzer bis heute.

Italiano :

Conferenza sull’evoluzione dell’assistenza sanitaria alle donne a Lambaréné, dalla creazione degli ospedali da parte del dottor Schweitzer a oggi.

Espanol :

Conferencia sobre la evolución de la atención sanitaria a las mujeres en Lambaréné desde la creación de los hospitales por el Dr. Schweitzer hasta nuestros días.

L’événement Conférence La santé des femmes à Lambaréné Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg