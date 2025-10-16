Conférence La santé mentale au service de la performance Semaine d’information sur la santé mentale APST 26/07 Valence

APST 26/07 58 rue Mozart Valence Drôme

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 18:00:00

2025-10-16

Conférence présentant le dispositif Mental’Up porté par le Comité Départemental Olympique et Sportif Drôme avec le soutien de la Délégation ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie. Sur inscription.

APST 26/07 58 rue Mozart Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes preventionsantetravail@apst2607.fr

English :

Conference presenting the Mental?Up program run by the Comité Départemental Olympique et Sportif Drôme with support from the Délégation ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie. Registration required.

German :

Vortrag zur Vorstellung der Maßnahme Mental?Up, die vom Comité Départemental Olympique et Sportif Drôme mit der Unterstützung der Délégation ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie getragen wird. Nach Anmeldung.

Italiano :

Conferenza di presentazione del programma Mental?Up gestito dal Comité Départemental Olympique et Sportif Drôme con il supporto della Délégation ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie. È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

Conferencia de presentación del programa Mental?Up, organizado por el Comité Départemental Olympique et Sportif Drôme con el apoyo de la Délégation ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie (Delegación ministerial para la salud mental y la psiquiatría). Inscripción obligatoria.

