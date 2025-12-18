Conférence La Sarre insolite rue des Berrichons et des Nivernais Sarrebourg
La société d’histoire et d’archéologie (SHAL section Sarrebourg) organise une conférence sur le thème de la Sarre insolite. L’intervenant sera Gilles Weiskircher. L’entrée est gratuiteTout public
rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 23 78 53 shalsarrebourg@orange.fr
The Société d’Histoire et d’Archéologie (SHAL section Sarrebourg) is organizing a conference on the theme of the unusual Saarland. The speaker will be Gilles Weiskircher. Admission is free
