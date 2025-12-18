Conférence La Sarre insolite rue des Berrichons et des Nivernais Sarrebourg

Conférence La Sarre insolite

rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-01-12 19:30:00

fin : 2026-01-12 21:30:00

Date(s) :

2026-01-12

La société d’histoire et d’archéologie (SHAL section Sarrebourg) organise une conférence sur le thème de la Sarre insolite. L’intervenant sera Gilles Weiskircher. L’entrée est gratuiteTout public

0 .

rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 23 78 53 shalsarrebourg@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Société d’Histoire et d’Archéologie (SHAL section Sarrebourg) is organizing a conference on the theme of the unusual Saarland. The speaker will be Gilles Weiskircher. Admission is free

L’événement Conférence La Sarre insolite Sarrebourg a été mis à jour le 2025-12-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG