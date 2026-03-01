Conférence La Sarre insolite Archives Municipales Sarreguemines

Conférence La Sarre insolite

Archives Municipales 10 rue du Parc Sarreguemines Moselle

Elle nous semble si courante, si banale qu’on a tendance à l’oublier. La rivière Sarre est une compagne silencieuse de notre environnement et de notre histoire.

Le long de ses rives se déploient des paysages particuliers. Non seulement génératrice d’une diversité de milieux riches en biodiversité, la Sarre a façonné l’histoire de tout un territoire. Ses crues nous rappellent qu’on est peu de chose quand elle est en colère, mais on lui doit tout, de ses milieux naturels fragiles à notre tissu socio-économique, elle est la colonne vertébrale d’un patrimoine naturel et culturel qui donne son identité à tout un territoire.

Dans cette conférence, vous découvrirez la Sarre sous des aspects moins connus. Celui de ses milieux naturels, de ses légendes, des histoires qu’elle a fait naître et d’autres aspects insolites qui font tout son charme.

Gilles Weiskircher est conservateur des espaces naturels de Lorraine et membre de la Section d’histoire et d’archéologie de Sarreguemines. Guide naturaliste de l’Association Nature Alsace Bossue (ANAB) et historien amateur, il observe et étudie depuis de nombreuses années le milieu particulier des bords de Sarre.Tout public

English :

It seems so commonplace, so banal, that we tend to forget about it. The Saar River is a silent companion to our environment and our history.

Its banks are home to some very special landscapes. Not only does the Sarre generate a diversity of environments rich in biodiversity, it has also shaped the history of an entire territory. Its floods remind us that we are little when it is angry, but we owe it everything: from its fragile natural environments to our socio-economic fabric, it is the backbone of a natural and cultural heritage that gives an entire territory its identity.

In this lecture, you will discover the Saarland from lesser-known angles. Its natural environments, its legends, the stories it has given rise to and other unusual aspects that add to its charm.

Gilles Weiskircher is curator of natural areas in Lorraine and a member of the Sarreguemines History and Archaeology Section. A naturalist guide with the Association Nature Alsace Bossue (ANAB) and amateur historian, he has been observing and studying the special environment of the banks of the Sarre for many years.

