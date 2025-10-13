Conférence La science au chevet des peintures murales de Saint-Jean-d’Abbetot Maison du patrimoine Le Havre
Conférence La science au chevet des peintures murales de Saint-Jean-d’Abbetot
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Sauvée de la démolition en 1835 par l’abbé Cochet, l’église millénaire de Saint-Jean-d’Abbetot, à La Cerlangue, conserve de précieuses peintures murales qui font l’objet d’une attention particulière en raison de l’humidité qui les menace.
Une étude pointue a été menée en 2024 par quatre spécialistes en conservation-restauration des peintures murales qui, épaulées par un laboratoire, ont réalisé des relevés sur orthophotographies et des analyses détaillées au cœur des éléments des matériaux constitutifs. Les résultats détermineront l’ampleur des travaux à prévoir sur l’édifice. L’une des restauratrices vous dévoile la méthodologie et les techniques employées pour cet ambitieux projet, suivi par la DRAC.
Par Mélodie Bonnat, restauratrice du patrimoine, spécialité peinture
Public adultes durée 1h
Réservation obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
