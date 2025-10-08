Conférence la science au service de la transition Vercheny le haut Vercheny
Vercheny le haut Fondation Ardouvin Vercheny Drôme
Début : 2025-10-08 13:30:00
On observe en Biovallée une dynamique très singulière entre acteurs locaux engagés dans la transition écologique et chercheurs.
Vercheny le haut Fondation Ardouvin Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 60 00 animation.fra@orange.fr
English :
In Biovallée, we’re seeing a very unique dynamic between local players committed to the ecological transition and researchers.
German :
Im Biovallée ist eine sehr einzigartige Dynamik zwischen lokalen Akteuren, die sich für den ökologischen Wandel engagieren, und Forschern zu beobachten.
Italiano :
In Biovallée si è creata una dinamica unica tra gli attori locali impegnati nella transizione ecologica e i ricercatori.
Espanol :
En Biovallée se da una dinámica muy singular entre los agentes locales comprometidos con la transición ecológica y los investigadores.
