Conférence la science au service de la transition Vercheny le haut Vercheny

Vercheny le haut Fondation Ardouvin Vercheny Drôme

Début : 2025-10-08 13:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

On observe en Biovallée une dynamique très singulière entre acteurs locaux engagés dans la transition écologique et chercheurs.

Vercheny le haut Fondation Ardouvin Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 60 00 animation.fra@orange.fr

English :

In Biovallée, we’re seeing a very unique dynamic between local players committed to the ecological transition and researchers.

German :

Im Biovallée ist eine sehr einzigartige Dynamik zwischen lokalen Akteuren, die sich für den ökologischen Wandel engagieren, und Forschern zu beobachten.

Italiano :

In Biovallée si è creata una dinamica unica tra gli attori locali impegnati nella transizione ecologica e i ricercatori.

Espanol :

En Biovallée se da una dinámica muy singular entre los agentes locales comprometidos con la transición ecológica y los investigadores.

