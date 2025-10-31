Conférence La Sculpture De son origine jusqu’à Rodin Salle du Pussoir fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Conférence La Sculpture De son origine jusqu’à Rodin Salle du Pussoir fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 31 octobre 2025.

Conférence La Sculpture De son origine jusqu’à Rodin

Salle du Pussoir fidèle Rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Conférence La sculpture De son origine jusqu’à Rodin .

Intervenant Bruno Dufour-Coppolani. .

Salle du Pussoir fidèle Rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 63 12 00 92 associationscps.secretaire@gmail.com

English : Conférence La Sculpture De son origine jusqu’à Rodin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence La Sculpture De son origine jusqu’à Rodin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Villedieu-les-Poêles