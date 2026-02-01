Conférence La Seconde Guerre mondiale des enfants Archives départementales des Vosges Épinal

Conférence La Seconde Guerre mondiale des enfants

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

2026-02-19

Proposé en lien avec l’exposition Maman, je ne veux pas la guerre !

par Camille Mahé, maîtresse de conférences à l’IEP de Strasbourg et chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les enfants européens ont été la cible, comme jamais auparavant, de violences de guerre et souffert de ses conséquences (séparations familiales, déplacement, faim, froid, etc.). Comment l’expliquer ? Quelles furent les expériences des enfants et de quelle manière le conflit les a-t-il affectés ? C’est à ces questions que Camille Mahé propose de répondre dans son ouvrage consacré à trois pays et se concentrant sur la période de sortie de guerre, en donnant voix à la fois aux enfants et aux adultes qui les encadrent, grâce à un corpus archivistique riche et varié.

Camille Mahé est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Strasbourg (IEP) et chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles. Son ouvrage La Seconde Guerre mondiale des enfants Allemagne, France, Italie (1943-1949) a été publié aux PUF en 2024.

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70 vosges-archives@vosges.fr

Offered in conjunction with the exhibition Maman, je ne veux pas la guerre!

by Camille Mahé, lecturer at the IEP Strasbourg and researcher at the Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles.

During the Second World War, European children were targeted as never before by the violence of war, and suffered its consequences (family separations, displacement, hunger, cold, etc.). How can this be explained? What were the children’s experiences, and how did the conflict affect them? These are the questions that Camille Mahé sets out to answer in her book, devoted to three countries and focusing on the post-war period, giving voice to both the children and the adults who looked after them, thanks to a rich and varied corpus of archival material.

Camille Mahé is a lecturer in contemporary history at the University of Strasbourg (IEP) and a researcher at the Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles. Her book La Seconde Guerre mondiale des enfants? Allemagne, France, Italie (1943-1949) was published by PUF in 2024.

