Conférence La sécurité chez soi et dans mon environnement connecté Salle Jeanne d'Arc Le Croisic mercredi 5 novembre 2025.
Salle Jeanne d'Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2025-11-05 17:30:00
fin : 2025-11-05 19:30:00
2025-11-05
Adoptez les gestes de sécurité pour prévenir des cambriolages et des fraudes.
Animé par des gendarmes spécialistes des fraudes et de l’association Victimes mais pas démunies .
Entrée libre .
