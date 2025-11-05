Conférence La sécurité chez soi et dans mon environnement connecté Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Conférence La sécurité chez soi et dans mon environnement connecté

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 17:30:00

fin : 2025-11-05 19:30:00

2025-11-05

Adoptez les gestes de sécurité pour prévenir des cambriolages et des fraudes.

Animé par des gendarmes spécialistes des fraudes et de l’association Victimes mais pas démunies .

Entrée libre .

Salle Jeanne d'Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 00 ccas@lecroisic.fr

