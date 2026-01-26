Conférence La sécurité sociale de l’alimentation Station T Thouars

Conférence La sécurité sociale de l’alimentation

Station T 1 Rue Danton Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

L’idée de SSA se limite-t-elle à intégrer l’alimentation et l’agriculture dans le régime général de la Sécurité sociale ? Après observation de notre système alimentaire sous toutes ses coutures, Kévin Certenais nous proposera de se lever de table pour renverser l’ordre établi . Venez à la rencontre du co-auteur avec Laura Petersell du livre Régime Général (2022) .

Station T 1 Rue Danton Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne79@gmail.com

English : Conférence La sécurité sociale de l’alimentation

Is the idea of SSA limited to integrating food and agriculture into the general Social Security system? After looking at our food system from every angle, Kévin Certenais proposes getting up from the table to overturn the established order . Come and meet him

