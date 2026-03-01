Conférence La sépulture princière de Lavau MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Conférence La sépulture princière de Lavau

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Samedi 28 mars à 15h00 dans l’auditorium du Muséoparc La sépulture princière de Lavau (Aube).

La tombe du prince celte de Lavau est certainement l’une des plus importantes découvertes archéologiques de ces vingt dernières années en Europe. Un grand personnage de l’aristocratie celtique y fut inhumé avec de nombreux objets rares et précieux. Le conférencier, Bastien Dubuis, archéologue à l’INRAP, nous fera découvrir les trésors découverts dans cette sépulture, trésors qui renouvellent complètement notre connaissance des pratiques funéraires des grands seigneurs de la fin du premier âge du Fer, au milieu du premier millénaire avant J.-C. .

