CONFÉRENCE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE BÉZIERS, DE SA CRÉATION EN 1857 À NOS JOURS Béziers

CONFÉRENCE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE BÉZIERS, DE SA CRÉATION EN 1857 À NOS JOURS

Depuis 1875, la SESNB explore et fait connaître la nature à travers sorties, recherches, publications et collections, à l’origine du Muséum d’Histoire Naturelle.

Depuis 150 ans, la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Béziers organise des sorties de terrain et des conférences gratuites ouvertes à tous pour faire découvrir la nature sous toutes ses formes. Ses activités ont donné lieu à des inventaires, des découvertes, des travaux scientifiques, des publications, un bulletin annuel et des collections à l’origine du Muséum d’Histoire Naturelle de Béziers.

Sa mission reste la même faire connaître la nature, en révéler les trésors, la beauté et l’utilité. Car l’aimer, c’est mieux la protéger.

Une présentation illustrée par des croquis, des photographies anciennes en noir et blanc et des clichés numériques contemporains.

Par Francis Marcou, président de la SESNB.

English :

Since 1875, the SESNB has been exploring and raising awareness of nature through outings, research, publications and collections, at the origin of the Muséum d?Histoire Naturelle.

German :

Seit 1875 erforscht die SESNB die Natur und macht sie durch Exkursionen, Forschungen, Veröffentlichungen und Sammlungen bekannt. Sie ist der Ursprung des Naturhistorischen Museums.

Italiano :

Dal 1875, il SESNB esplora e fa conoscere la natura attraverso escursioni, ricerche, pubblicazioni e collezioni, ed è all’origine del Muséum d’Histoire Naturelle.

Espanol :

Desde 1875, el SESNB explora y da a conocer la naturaleza a través de excursiones, investigaciones, publicaciones y colecciones, y es el fundador del Muséum d’Histoire Naturelle.

