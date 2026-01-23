Conférence La société ukrainienne en guerre ruptures et continuités Amphi René Cassin Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Conférence La société ukrainienne en guerre ruptures et continuités

Mardi 3 février 2026 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-03 18:15:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

2026-02-03

Professeur de science politique à la Kyiv School of Economics, Ivan Gomza interviendra lors de cette conférence pour analyser la mobilisation de la société ukrainienne face à l’invasion russe, tant sur le plan civil que militaire.

Intervenants

Ivan Gomza, Professor at graduate department of social sciences Kyiv School of Economics

Dakowska Dorota, Professeur de Science Politique .

Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Ivan Gomza, Professor of Political Science at the Kyiv School of Economics, will take part in this conference to analyze the mobilization of Ukrainian society in the face of the Russian invasion, on both civilian and military levels.

