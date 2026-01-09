Conférence: La sophrologie caycédienne (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Conférence: La sophrologie caycédienne (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde mercredi 14 janvier 2026.
Conférence: La sophrologie caycédienne (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Qu’est-ce que la sophrologie Caycédienne ?
Conférence suivie d’une pratique de sophrologie
Par Claire MOUNET
Entrée participative .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence: La sophrologie caycédienne (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-07 par Corrèze Tourisme