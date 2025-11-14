Conférence La sorcellerie en Lorraine

D53 La Montant Raye Vaudémont Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 19:00:00

Conférences Historiques de Lorraine La Sorcellerie en Lorraine

Chez Sandrine et Seb le 14 novembre à 19h.

Animée par le journaliste Thierry PERNIN

Participation 5€

Possibilité de collation

Planche de produits locaux 16€ (sans les boissons)

Réservation obligatoire (pour la conférence et la restauration)Tout public

D53 La Montant Raye Vaudémont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 52 41 33 26

English :

Conférences Historiques de Lorraine: Witchcraft in Lorraine

At Sandrine and Seb’s on November 14 at 7pm.

Hosted by journalist Thierry PERNIN

Participation 5?

Snacks available

Local produce board 16? (excluding drinks)

Reservations required (for conference and catering)

German :

Conférences Historiques de Lorraine: Die Hexerei in Lothringen

Bei Sandrine und Seb am 14. November um 19 Uhr.

Moderiert von dem Journalisten Thierry PERNIN

Teilnahmegebühr 5 ?

Möglichkeit eines Imbisses

Brett mit lokalen Produkten 16? (ohne Getränke)

Reservierung erforderlich (für die Konferenz und die Verpflegung)

Italiano :

Conférences Historiques de Lorraine: La stregoneria in Lorena

A casa di Sandrine e Seb il 14 novembre alle 19.00.

Ospite il giornalista Thierry PERNIN

Partecipazione 5?

Spuntini a disposizione

Tagliere di prodotti locali 16? (bevande escluse)

Prenotazione obbligatoria (per la conferenza e il catering)

Espanol :

Conferencias Históricas de Lorena: La brujería en Lorena

En casa de Sandrine y Seb, el 14 de noviembre a las 19.00 h.

Presentado por el periodista Thierry PERNIN

Participación 5?

Aperitivos disponibles

Tabla de productos locales 16? (bebidas excluidas)

Reserva obligatoria (para la conferencia y el catering)

L’événement Conférence La sorcellerie en Lorraine Vaudémont a été mis à jour le 2025-11-08 par OT DU PAYS DU SAINTOIS