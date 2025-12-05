Conférence La spectroscopie sonder l’infiniment petit pour comprendre l’infiniment grand Tonneville La Hague

Conférence La spectroscopie sonder l’infiniment petit pour comprendre l’infiniment grand

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

par Vincent Despierres.

Qu’est-ce que la lumière et comment interagit-elle avec la matière ? C’est là tout le cœur d’une discipline méconnue qui est pourtant au cœur de la physique moderne la spectroscopie.

Venez explorer la richesse insoupçonnée des arcs-en-ciel dans des couleurs parfois invisibles à nos yeux.

Gratuit accessible tout public à partir de 10 ans.

Réservation conseillée. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

English : Conférence La spectroscopie sonder l’infiniment petit pour comprendre l’infiniment grand

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence La spectroscopie sonder l’infiniment petit pour comprendre l’infiniment grand La Hague a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cotentin La Hague