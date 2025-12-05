Conférence La spectroscopie sonder l’infiniment petit pour comprendre l’infiniment grand Tonneville La Hague
par Vincent Despierres.
Qu’est-ce que la lumière et comment interagit-elle avec la matière ? C’est là tout le cœur d’une discipline méconnue qui est pourtant au cœur de la physique moderne la spectroscopie.
Venez explorer la richesse insoupçonnée des arcs-en-ciel dans des couleurs parfois invisibles à nos yeux.
Gratuit accessible tout public à partir de 10 ans.
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
