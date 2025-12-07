CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE Langres

CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE Langres dimanche 7 décembre 2025.

CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Tout public

Proposé par la Société Historique et archéologique de Langres

La statuaire langroise du milieu du XVIème siècle est marquée par la multiplication de productions de qualité issues des grandes commandes ecclésiastiques. La disparition du Cardinal de Givry (1561), l’incendie de la cathédrale de Langres (1562) et le début des guerres de religion auraient pu mettre un frein à cette dynamique. Les recherches menées ces dernières années par Arnaud Vaillant, conservateur délégué des antiquités et objets d’art de la Haute-Marne, révèlent, au contraire l’existence d’une production abondante, originale et insoupçonnée.

Durée: 1h

sans réservation

gratuit .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 85 35 19 shal.langres@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE Langres a été mis à jour le 2025-10-08 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne