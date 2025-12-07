CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE Langres
CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE Langres dimanche 7 décembre 2025.
CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Tout public
Proposé par la Société Historique et archéologique de Langres
La statuaire langroise du milieu du XVIème siècle est marquée par la multiplication de productions de qualité issues des grandes commandes ecclésiastiques. La disparition du Cardinal de Givry (1561), l’incendie de la cathédrale de Langres (1562) et le début des guerres de religion auraient pu mettre un frein à cette dynamique. Les recherches menées ces dernières années par Arnaud Vaillant, conservateur délégué des antiquités et objets d’art de la Haute-Marne, révèlent, au contraire l’existence d’une production abondante, originale et insoupçonnée.
Durée: 1h
sans réservation
gratuit .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 85 35 19 shal.langres@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONFÉRENCE LA STATUAIRE LANGROISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIème SIECLE Langres a été mis à jour le 2025-10-08 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne