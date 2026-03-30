Conférence La symbolique de la couleur jaune

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Conférence La symbolique de la couleur jaune

Couleur ambivalente, tantôt solaire, ou optimiste, tantôt signe d’urgence, ses racines sont ancrées dans une histoire aussi tortueuse que surprenante. .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69

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English : Conférence La symbolique de la couleur jaune

L’événement Conférence La symbolique de la couleur jaune Ussel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze