Conférence La symbolique de la couleur jaune Ussel
Conférence La symbolique de la couleur jaune Ussel mardi 14 avril 2026.
Conférence La symbolique de la couleur jaune
Place de la République Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Conférence La symbolique de la couleur jaune
Couleur ambivalente, tantôt solaire, ou optimiste, tantôt signe d’urgence, ses racines sont ancrées dans une histoire aussi tortueuse que surprenante. .
Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69
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English : Conférence La symbolique de la couleur jaune
L’événement Conférence La symbolique de la couleur jaune Ussel a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de Haute Corrèze