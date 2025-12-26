Conférence La symbolique du tarot de Marseille Ault

Conférence La symbolique du tarot de Marseille

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 15:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Les origines iconographiques et la symbolique du tarot de Marseille , un sujet inédit , entre rationalité et esotérisme.

L’histoire du tarot est fort méconnue, la conférencière Sylvia Bourdeau, propose de nous y sensibiliser en dressant le panorama du tarot de Marseille de ses origines , de son histoire et de sa symbolique à travers les siècles. Une présentation magistrale d es cartes à la fois simples et mystérieuses, chargées de messages à décrypter pour une meilleure connaissance du monde, une approche des autres mais aussi de soi D’où vient le tarot ? Dans quel but fut il constitué ? Est-il un simple jeu de cartes Pourquoi est il devenu un des piliers de l’ésotérisme contemporain ?

Une conférence dispensée par Sylvia Bourde au, artiste, auteur et poétesse samarienne.

Les origines iconographiques et la symbolique du tarot de Marseille , un sujet inédit , entre rationalité et esotérisme.

L’histoire du tarot est fort méconnue, la conférencière Sylvia Bourdeau, propose de nous y sensibiliser en dressant le panorama du tarot de Marseille de ses origines , de son histoire et de sa symbolique à travers les siècles. Une présentation magistrale d es cartes à la fois simples et mystérieuses, chargées de messages à décrypter pour une meilleure connaissance du monde, une approche des autres mais aussi de soi D’où vient le tarot ? Dans quel but fut il constitué ? Est-il un simple jeu de cartes Pourquoi est il devenu un des piliers de l’ésotérisme contemporain ?

Une conférence dispensée par Sylvia Bourde au, artiste, auteur et poétesse samarienne. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The iconographic origins and symbolism of the Tarot de Marseille, an original subject, between rationality and esotericism.

The history of the tarot is little-known, and lecturer Sylvia Bourdeau proposes to make us more aware of it by presenting a panorama of the tarot de Marseille, its origins, its history and its symbolism through the centuries. A masterly presentation of cards both simple and mysterious, loaded with messages to be deciphered for a better understanding of the world, an approach to others but also to oneself: Where does the tarot come from? Why was it created? Why has it become one of the pillars of contemporary esotericism?

A lecture given by Sylvia Bourde au, artist, author and poet from Samaria.

L’événement Conférence La symbolique du tarot de Marseille Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS