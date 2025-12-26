Conférence La symbolique du tarot de Marseille Ault
Conférence La symbolique du tarot de Marseille Ault vendredi 30 janvier 2026.
Conférence La symbolique du tarot de Marseille
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Les origines iconographiques et la symbolique du tarot de Marseille , un sujet inédit , entre rationalité et esotérisme.
L’histoire du tarot est fort méconnue, la conférencière Sylvia Bourdeau, propose de nous y sensibiliser en dressant le panorama du tarot de Marseille de ses origines , de son histoire et de sa symbolique à travers les siècles. Une présentation magistrale d es cartes à la fois simples et mystérieuses, chargées de messages à décrypter pour une meilleure connaissance du monde, une approche des autres mais aussi de soi D’où vient le tarot ? Dans quel but fut il constitué ? Est-il un simple jeu de cartes Pourquoi est il devenu un des piliers de l’ésotérisme contemporain ?
Une conférence dispensée par Sylvia Bourde au, artiste, auteur et poétesse samarienne.
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
English :
The iconographic origins and symbolism of the Tarot de Marseille, an original subject, between rationality and esotericism.
The history of the tarot is little-known, and lecturer Sylvia Bourdeau proposes to make us more aware of it by presenting a panorama of the tarot de Marseille, its origins, its history and its symbolism through the centuries. A masterly presentation of cards both simple and mysterious, loaded with messages to be deciphered for a better understanding of the world, an approach to others but also to oneself: Where does the tarot come from? Why was it created? Why has it become one of the pillars of contemporary esotericism?
A lecture given by Sylvia Bourde au, artist, author and poet from Samaria.
