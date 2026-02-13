Conférence La Tapisserie de Bayeux, son origine et son histoire au fil des siècles Ardevon Pontorson

Conférence La Tapisserie de Bayeux, son origine et son histoire au fil des siècles

Par François NEVEUX, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge de l’université de Caen Normandie.

La Tapisserie de Bayeux (en réalité une broderie) est aujourd’hui une œuvre unique. En réalité, elle est la seule qui ait subsisté parmi les nombreuses broderies qui ont été réalisées au Moyen Âge. Concernant ses origines, il faut les déduire de la Tapisserie elle-même, car nous n’avons aucun document écrit qui la mentionne avant le XVe siècle. Les études récentes nous ont permis d’en savoir beaucoup à son sujet. La broderie a été réalisée très peu de temps après la conquête de l’Angleterre par les Normands (1066). C’est un œuvre de propagande, certainement commanditée par Odon de Conteville, demi-frère de Guillaume le Conquérant et évêque de Bayeux. Par la suite, elle est conservée dans la cathédrale de Bayeux, où elle est exposée une fois par an, comme en témoigne le texte de l’inventaire de 1476. Au cours des siècles suivants, elle est sauvée deux fois, lors des guerres de religion et de la Révolution. Au début du XIXe siècle, devenue propriété publique, elle est confiée par l’État à la ville de Bayeux, à charge pour elle de l’exposer et de la mettre en valeur. La Tapisserie est d’abord installée dans une maison de la place de Gaulle, alors place du château (1842-1913), puis dans l’hôtel du Doyen (1913-1982), et enfin dans l’ancien grand séminaire (1983-2025), en attendant son nouvel écrin, en cours de construction. .

