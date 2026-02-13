Conférence La Tarantella Napoletana, Le Nautilus, Perpignan

Conférence La Tarantella Napoletana Mercredi 18 février, 17h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre adhérent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T17:30:00+01:00 – 2026-02-18T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T17:30:00+01:00 – 2026-02-18T21:00:00+01:00

Le mercredi 18 février à 17h30, le Nautilus accueille une conférence du Pr Jean-Louis Olive sur « La Tarantella Napoletana I ». Cet événement sera suivi d’un repas convivial à 10 euros, incluant salade italienne, lasagnes et vin, sur inscription préalable.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

