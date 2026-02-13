Conférence La Tarantella Napoletana, Le Nautilus, Perpignan

Entrée libre adhérent

Le mercredi 18 février à 17h30, le Nautilus accueille une conférence du Pr Jean-Louis Olive sur « La Tarantella Napoletana I ». Cet événement sera suivi d’un repas convivial à 10 euros, incluant salade italienne, lasagnes et vin, sur inscription préalable.

