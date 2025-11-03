Conférence La Terre confisquée critique de l’aménagement du territoire. Lycée Cezanne Aix-en-Provence

Conférence animée par Jean Marc Ghitti, philosophe, écrivain. Est-ce que l’aménagement des territoires est toujours au service d’un pouvoir centralisé et du développement économique ?

A partir de son livre, La Terre confisquée, Ghitti reviendra sur les politiques gaullistes, puis euro libérales, d’aménagement, en convoquant les critiques de Debord et Marcuse contre l’administration de la vie quotidienne et de l’espace, en s’intéressant aux modalités d’emprise de l’Empire romain sur ses terres de conquête. Est-ce que l’aménagement des territoires est toujours au service d’un pouvoir centralisé et du développement économique ? Il suggère un autre rapport à la terre et à l’habitat. .

Lycée Cezanne 19 avenue Jean et Marcel Fontenaille Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

Lecture by Jean Marc Ghitti, philosopher and writer. Does regional planning always serve centralized power and economic development?

German :

Konferenz unter der Leitung von Jean Marc Ghitti, Philosoph, Schriftsteller. Ist die Raumplanung immer im Dienste einer zentralisierten Macht und der wirtschaftlichen Entwicklung?

Italiano :

Conferenza di Jean Marc Ghitti, filosofo e scrittore. La pianificazione regionale è sempre al servizio del potere centralizzato e dello sviluppo economico?

Espanol :

Conferencia de Jean Marc Ghitti, filósofo y escritor. ¿Está siempre la ordenación del territorio al servicio del poder centralizado y del desarrollo económico?

