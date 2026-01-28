Conférence La Toponymie, noms de Lieux et de Personnes place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut

Conférence La Toponymie, noms de Lieux et de Personnes

Salles des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Jean Louis Massourre, agrégé, docteur ès lettres abordera la Toponymie, à savoir l’étude des noms de lieux, leur ancienneté, leur signification, leur étymologie, leur évolution, leurs rapports avec la langue parlée dans notre région mais aussi les noms des personnes.

place de l’hôtel de ville Salles des fêtes Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 18 76 christian.meyzonnat@orange.fr

English : Conférence La Toponymie, noms de Lieux et de Personnes

Jean Louis Massourre, agrégé and Doctor of Letters, will talk about toponymy, the study of place names, their age, meaning, etymology, evolution and relationship to the language spoken in our region, as well as personal names.

