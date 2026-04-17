Reuilly

Conférence La Toponymie

Maison de Reuilly Reuilly Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La Micro-Folie de Reuilly vous propose une passionnante conférence consacrée à La Toponymie , animée par Christophe Giraud.

Vous êtes-vous déjà demandé d’où viennent les noms de nos communes, de nos lieux-dits ou de nos rues ? Profondément ancrés dans notre quotidien, ces noms sont les témoins discrets d’une histoire fascinante et d’un patrimoine inestimable auquel nous sommes très attachés.

Christophe Giraud propose un véritable voyage dans le temps et à travers nos cartes De l’origine à la signification des noms de lieux qui façonnent notre territoire De la linguistique à la géographie pour décrypter les mystères de notre environnement.

Un panorama complet pour comprendre pourquoi chaque lieu raconte une histoire et dévoile une richesse culturelle incomparable. .

Maison de Reuilly Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 10 47 maisondereuilly@reuilly.fr

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English :

September sees the return of the lecture series, with a program featuring everything (or almost everything) about Impressionism… The Maison de Reuilly and its Micro-Folie are delighted to offer

A series of 6 lectures by Agnès Delannoy, Chief Curator of the French National Heritage.

L’événement Conférence La Toponymie Reuilly a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY