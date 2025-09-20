Conférence « La tour-monastère de Lérins réanimée : la renaissance de la chapelle Ste-Croix » Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Cannes

Conférence « La tour-monastère de Lérins réanimée : la renaissance de la chapelle Ste-Croix » 20 et 21 septembre Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat Alpes-Maritimes

Tickets gratuits, mais nécessaires – à récupérer devant le débarcadère en arrivant sur l’île.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir l’histoire et la transformation récente de la chapelle Sainte-Croix, nichée au cœur de la tour-monastère de Lérins.

Frère Charles Desjobert, dominicain et architecte du patrimoine, présentera le projet de réaménagement liturgique qu’il a conduit entre 2023 et 2025.

Abbaye de Lérins, île de Saint-Honorat ILE SAINT-HONORAT 06400 Cannes Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 98 71 38 http://www.abbayedelerins.com Les moines de l’abbaye de Lérins vous proposent la découverte de différents édifices emblématiques de l’île Saint-Honorat : le cloître du XIIe, la tour-monastère XI-XVe, la chapelle de la Trinité IX-XIIe, la chapelle Saint Sauveur V-XVIIe. Par bateau (Planaria). Port de Cannes, Quai des îles.

@Iva Zunjic, Abbaye de Lérins