Conférence La tournée des grands ducs. Une petite histoire illustrée du banquet à travers le temps 1/2, Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Conférence La tournée des grands ducs. Une petite histoire illustrée du banquet à travers le temps 1/2

Lundi 26 janvier 2026 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-26 14:30:00

fin : 2026-01-26 16:00:00

2026-01-26

Conférence animée par Fabrice Delbarre, guide conférencier

La première conférence sera consacrée au l’histoire du banquet de l’antiquité jusqu’à la fin du Moyen-Age.



Depuis la nuit des temps les hommes se sont réunis autour d’une table pour partager un festin. De la Grèce antique qui inventa le banquet couché au Grand Siècle qui en fit une affaire d’Etat, le banquet sacré ou profane fut souvent lié à des questions d’éducation et de statut social mais pas seulement. Plus près de nous, le XXe siècle nous a laissé pour sa part le témoignage de banquets cocasses inimitables et artistiques.



Alors pourquoi ne pas s’embarquer dans une tournée des grands-ducs et découvrir les différentes facettes de l’histoire des banquets à travers deux conférences. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

Conference hosted by Fabrice Delbarre, tour guide

