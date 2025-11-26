Conférence La transmission de votre patrimoine Troyes
Une conférence dédiée à la transmission de patrimoine, animée par LA MACIF.
Cet événement a pour objectif de vous accompagner dans une réflexion souvent complexe mais essentielle comment préparer la transmission de ses biens tout en protégeant ses proches.
Au programme
> Comprendre les droits et la fiscalité successorale
> Découvrir les solutions pour protéger le conjoint survivant et anticiper sa transmission
> Explorer le rôle et les avantages de l’assurance-vie dans une stratégie patrimoniale
Une conférence accessible à toutes et tous, pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à anticiper sereinement les étapes clés de la vie.
Inscription gratuite par mail mambal_action-mutualiste-ge@macif.fr .
