Conférence La transmission de votre patrimoine Troyes mercredi 26 novembre 2025.

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Début : 2025-11-26 18:30:00
fin : 2025-11-26 21:15:00

2025-11-26

Une conférence dédiée à la transmission de patrimoine, animée par LA MACIF.
Cet événement a pour objectif de vous accompagner dans une réflexion souvent complexe mais essentielle comment préparer la transmission de ses biens tout en protégeant ses proches.

Au programme
> Comprendre les droits et la fiscalité successorale
> Découvrir les solutions pour protéger le conjoint survivant et anticiper sa transmission
> Explorer le rôle et les avantages de l’assurance-vie dans une stratégie patrimoniale

Une conférence accessible à toutes et tous, pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à anticiper sereinement les étapes clés de la vie.

Inscription gratuite par mail mambal_action-mutualiste-ge@macif.fr   .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69  contact@le-rucher-creatif.org

