Conférence La transmission de votre patrimoine Troyes

Conférence La transmission de votre patrimoine

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Début : 2025-11-26 18:30:00

fin : 2025-11-26 21:15:00

2025-11-26

Une conférence dédiée à la transmission de patrimoine, animée par LA MACIF.

Cet événement a pour objectif de vous accompagner dans une réflexion souvent complexe mais essentielle comment préparer la transmission de ses biens tout en protégeant ses proches.



Au programme

> Comprendre les droits et la fiscalité successorale

> Découvrir les solutions pour protéger le conjoint survivant et anticiper sa transmission

> Explorer le rôle et les avantages de l’assurance-vie dans une stratégie patrimoniale



Une conférence accessible à toutes et tous, pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à anticiper sereinement les étapes clés de la vie.



Inscription gratuite par mail mambal_action-mutualiste-ge@macif.fr .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est

