Conférence La traque des résistants Bourges

Conférence La traque des résistants Bourges vendredi 26 septembre 2025.

Conférence La traque des résistants

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Début : 2025-09-26 18:30:00

2025-09-26

Plongez au cœur de l’histoire de la Résistance.

La Mission locale de la Ville de Bourges et la Fondation de la Résistance vous invitent à une conférence animée par l’historien Fabrice Grenard. L’occasion de découvrir comment la répression allemande a traqué les résistants entre 1940 et 1944, à travers une analyse passionnante et accessible.

La rencontre se clôturera par une lecture de textes de L’écriture ou la vie de Jorge Semprun, proposée par les jeunes de la Mission locale. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

Immerse yourself in the history of the Resistance.

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichte der Résistance.

Italiano :

Immergetevi nella storia della Resistenza.

Espanol :

Sumérjase en la historia de la Resistencia.

