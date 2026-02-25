Conférence la Traque des Résistants Archives départementales de la Creuse Guéret

Conférence la Traque des Résistants

Archives départementales de la Creuse 30 Rue Franklin Roosevelt Guéret Creuse

Gratuit

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Conférence Fabrice Grenard Guéret La traque des résistants

Toutes les organisations de la Résistance, les réseaux comme les mouvements, ont été touchées par des vagues d’arrestations qui ont contribué à les fragiliser, voire, à les faire totalement disparaître. voire, à les faire totalement disparaître. Cette conférence se propose de revenir sur les instruments de la répression allemande et les méthodes mises en œuvre par l’occupant pour traquer les résistants tout en soulignant leurs évolutions entre 1940 et 1944 en fonction du contexte et des objectifs allemands.

Auteur Fabrice Grenard, historien, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Résistance en France dont Une légende du maquis, Georges Guingouin du mythe à l’histoire (Tallandier, 2019) ; La Traque des résistants (Tallandier, 2021) .

Archives départementales de la Creuse 30 Rue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50 archives@creuse.fr

English :

